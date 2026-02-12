«Я не буду об этом говорить». Репортёр — о реакции Хэмилтона на вопросы о Кардашьян

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о слухах об отношениях семикратного чемпиона мира, пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона и светской дивы Ким Кардашьян.

«Я знаю, о чём вы думаете: «Тед, ты струсил и не спросил его о его новых отношениях с Ким Кардашьян».

Ну, могу сказать, что ему задавали этот вопрос в прессе. Его спрашивали: «Вам больше понравилось общество других людей, чем игра на Суперкубке?»

И он сказал: «Это моя личная жизнь. Я не буду об этом говорить». Вот и всё, как мне сказали.

Я всего лишь хотел бы спросить, собирается ли Ким Кардашьян стать тифози, как все фанаты «Феррари». Но я струсил. Совершенно верно. Хотя он всё равно не собирался мне ничего отвечать, правда?» — сказал Тед Кравиц в эфире Sky Sports.