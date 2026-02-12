Скидки
Киану Ривз посетил боксы «Ред Булл» на тестах в Бахрейне и встретился с Ферстаппеном

Комментарии

Знаменитый голливудский актёр Киану Ривз, исполнитель роли Нео в фильме «Матрица» и Джона Уика в одноимённом фильме, посетил тесты Формулы-1 в Бахрейне, побывав в боксах команды «Ред Булл». Фотографии были опубликованы в соцсетях австрийского коллектива.

Киану, помимо участия в успешных кинолентах, таких как «Матрица», «Джон Уик», является поклонником автоспорта. В 2024-м он принял участие в финальном этапе Кубка Toyota GR в Индианаполисе, в 2009-м выиграл гонку Toyota Grand Prix of Long Beach среди знаменитостей. А в июне 2025-го он посетил этап MotoGP в Италии.

Как сообщалось ранее, команда Формулы-1 «Кадиллак» подписала соглашение с Ривзом для озвучки документального сериала о подготовке коллектива к выступлениям в «Королевских гонках».

