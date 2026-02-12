«Рено» закроет программы в WEС и «Дакаре»

Компания «Рено» сокращает свою программу участия в гоночных сериях. Об этом сообщает Autosport.

Как информирует источник, предстоящий сезон станет последним для «Альпин» в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Кроме того, нынешний чемпионат мира по ралли-рейдам станет последним для принадлежащего «Рено» бренда «Дачиа». Компания свернёт свою гоночную программу и не будет участвовать в гонке «Дакар»-2027. Бренд является действующим чемпионом «Дакара» – победу в январе одержал Нассер Аль-Аттия.

Напомним, с нынешнего сезона заводская команда «Рено» — «Альпин» — использует двигатели «Мерседеса» в Формуле-1.