«Рено» закроет программы в WEС и «Дакаре»

«Рено» закроет программы в WEС и «Дакаре»
Компания «Рено» сокращает свою программу участия в гоночных сериях. Об этом сообщает Autosport.

Как информирует источник, предстоящий сезон станет последним для «Альпин» в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость (WEC).

Кроме того, нынешний чемпионат мира по ралли-рейдам станет последним для принадлежащего «Рено» бренда «Дачиа». Компания свернёт свою гоночную программу и не будет участвовать в гонке «Дакар»-2027. Бренд является действующим чемпионом «Дакара» – победу в январе одержал Нассер Аль-Аттия.

Напомним, с нынешнего сезона заводская команда «Рено» — «Альпин» — использует двигатели «Мерседеса» в Формуле-1.

Драматичный финиш «Дакара»: две секунды решили судьбу победы!
Драматичный финиш «Дакара»: две секунды решили судьбу победы!
