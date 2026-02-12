«Хонда» работает над новым проектом двигателя, нынешний вышел «действительно плохим» — Sky

Комментатор и эксперт телеканала Sky Italy Маттео Бобби поделился инсайдерской информацией относительно проблем команды «Астон Мартин».

Как сообщает источник, один из представителей команды охарактеризовал двигатель «Хонды» как «действительно плохой». При этом было отмечено, что «Хонда» уже приступила к следующему проекту двигателя. Ожидается, что компания получит возможность потратить дополнительные ресурсы на доработку двигателей благодаря правилам, позволяющим отстающим мотористам тратить больше ресурсов.

Напомним, ранее в команде заменили силовую установку по окончании первого дня предсезонных тестов в Бахрейне.