«Формула-Е на стероидах». Ферстаппен раскритиковал новые болиды Ф-1

Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен раскритиковал новые болиды Формулы-1.

«Честно говоря, в данный момент управлять этими болидами не слишком весело. Я бы назвал это «контролируемым управлением». Но я понимаю, насколько большая работа была выполнена за кулисами, в том числе при разработке двигателя, и как именно потрудились наши ребята. Да, говорить подобное непросто. Но я должен реально смотреть на происходящее. Ощущения от управления этой машиной не очень похожи на то, что чувствуешь за рулем болида Формулы-1. Скорее, это какой-то болид Формулы-Е на стероидах.

Конечно, правила и условия одинаковые для всех. И с ними нужно просто смириться. В этом нет большой проблемы, потому что я за равные возможности. Но как пилоту мне в первую очередь хотелось бы атаковать на пределе. А сейчас это просто невозможно. Происходит очень много всего – как гонщик всё, что ты делаешь, сильно влияет на уровень энергии в батарее. Формула-1 не должна так работать. Может быть, тем, кому это нравится, лучше пойти в Формулу-Е, потому что там как раз всё сводится к управлению расходом батареи. Это то, к чему стремится серия», – приводит слова Ферстаппена RacingNews365.