Бортолето высказался о новых болидах Формулы-1

Пилот «Ауди» Габриэл Бортолето высказался о новых машинах Формулы-1.

«У меня пока так и не сложилось мнения о том, что мне нравится больше. Мы только начали работу с новыми машинами. Нужно будет посмотреть, что будет в гонках. Пока мы полноценно не гонялись на этих машинах. Но да, пилотировать этот болид приятно», – приводит слова Габриэла Бортолето Motorsport Week.

21-летний бразилец начинает свой второй сезон в Формуле-1. По результатам первого дня официальных предсезонных тестов в Бахрейне он показал 15-е время, проехав 49 кругов.

Ранее Бортолето отметил, что на новых болидах старты стали очень сумбурными.