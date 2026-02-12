Скидки
Алькарасу провели экскурсию по боксам «Макларена»

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил боксы команды Формулы-1 «Макларен» на тестах в Бахрейне.

Пресс-служба британского коллектива опубликовала видео с экскурсии, которую для Алькараса провёл руководитель команды Андреа Стелла.

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.273 (139 кругов).
2. Ландо Норрис («Макларен») +0.511 (149).
3. Оливер Берман («Хаас») +1.121 (130).
4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.193 (54).
5. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.288 (87).
6. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.397 (67).
7. Пьер Гасли («Альпин») +2.450 (61).
8. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.551 (67).
9. Алекс Албон («Уильямс») +2.956 (62).
10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.993 (47).
11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.197 (83).
12. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.319. (69).
13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.744 (50).
14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.975 (98).
15. Серхио Перес («Кадиллак») +4.380 (42).
10. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени (3).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 11 по 13 февраля.

