Антонелли — в Drive to Survive: сдал на права, ехать 30 км/ч скучно

Итальянский гонщик «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли сказал любопытную фразу во время съёмок нового, восьмого сезона сериала Drive to Survive.

Во время одного из интервью у Антонелли спросили по поводу его водительских прав.

«Я только что сдал на права. И ехать 30 км/ч скучно», — заявил Антонелли в интервью.

Напомним, ранее стало известно, что у Антонелли изъяли водительское удостоверение после аварии в Сан-Марино.

Антонелли двигался на своём лимитированном Mercedes-AMG GT 63 PRO со скоростью около 180 км/ч на участке, где разрешено не более 70 км/ч. Автомобиль потерял управление, после чего последовала серия ударов: сначала о дорожный столб на правой стороне, затем — дважды об ограждение, и в завершение — о стену.