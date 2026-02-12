Алонсо в гневе выбросил перчатки после первого круга за рулём AMR26 — инсайдер

Двукратный чемпион Формулы-1 испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо в гневе выбросил свои перчатки после первого круга за рулём нового болида AMR26. Об этом рассказал журналист и инсайдер Антонио Лобато.

«Он вышел из машины и бросил свои перчатки, совершенно не туда, куда должен, даже не близко», — написал на своей странице в социальных сетях Антонио Лобато.

Напомним, в первый день тестов «Астон Мартин» был вынужден заменить силовую установку «Хонды» на болиде Лэнса Стролла из-за технических проблем. Команда также расширила вентиляционные отверстия на AMR26 для улучшения охлаждения двигателя.

Во второй день за руль сел испанский пилот Фернандо Алонсо, однако темп испанца на прямых остаётся заметно ниже конкурентов — его максимальная скорость на финишной прямой трассы «Сахир» не превышала 315 км/ч.