Оливер Сольберг лидирует после первого дня Ралли Швеции, Эванс — второй

Комментарии

В Монако завершился третий день первого этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Монте-Карло. Лучший результат в общем зачёте сохраняет шведско-норвежский пилот «Тойоты» Оливер Сольберг. Второе место занимает его партнёр по команде Эльфин Эванс. Замыкает тройку лидеров Себастьен Ожье.

WRC 2026. Этап 2, Швеция
Ралли Швеции. Общий зачёт
12 февраля 2026, четверг. 21:06 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota GAZOO Racing WRT
5:53.1
2
Эльфин Эванс
Toyota GAZOO Racing WRT
+3.8
3
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
+4.4

Россиянин Николай Грязин (Ypsilon Rally2 HF Integrale), выступающий под флагом Болгарии, сошёл с дистанции после аварии на 12-м СУ.

WRC. Сезон-2026. Ралли Швеции. Общий зачёт после 1 СУ:

1. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) — 5:53.1.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +3.8.
3. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) +4.4.
4. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +5.6.
5. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +6.7.
6. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +7.9.
7. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +9.1.
8. Джош Маклин (M-Sport Ford WRT) +15.7.
9. Мартиньш Сескс (M-Sport Ford WRT) +18.2.
10. Лоренцо Бертелли (Toyota Gazoo Racing WRT) +26.1.

Оливер Сольберг выиграл первый этап сезона-2026 WRC — Ралли Монте-Карло
Комментарии
