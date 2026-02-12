«Феррари» заблокировала изменения процедуры старта, связанные с турболагом — The Race

Команда Формулы-1 «Феррари» выступала в 2025 году против пересмотра правил процедуры старта на сезон-2026. Об этом сообщает издание The Race.

Как сообщает источник, прошлым летом Спортивный консультативный комитет Формулы-1 внёс в Комиссию Формулы-1 предложение о пересмотре последовательности запуска светофоров.

Однако эту идею заблокировал руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр.

Напомним, ранее пилоты высказывались о сложностях новой процедуры старта из-за возможных турболагов двигателя. С 2026 года при старте больше не будет использоваться батарея, в связи с чем у пилотов могут возникнуть сложности.