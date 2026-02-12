Скидки
«Если хочет — пусть уходит из Формулы-1». Норрис ответил на критику Ферстаппена

Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о словах гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена, раскритиковавшего новые болиды Формулы-1.

«Было очень весело. Мне действительно понравилось. Так что если Макс хочет уйти из Формулы-1 — пусть уходит. Формула-1 постоянно меняется. Иногда пилотировать болид становится приятнее, никогда — не так хорошо.

Но нам платят баснословные деньги за вождение, так что в конце концов жаловаться не на что. Любой гонщик может найти себе другую работу. Он не обязан здесь находиться, и вообще ни один пилот не обязан здесь находиться.

Это непростая задача, но это хорошая, увлекательная задача для инженеров и водителей. Нужно управлять машиной по-другому, понимать и контролировать процессы по-другому, но я всё равно могу гоняться, путешествовать по миру и получать от этого массу удовольствия. Так что жаловаться не на что», — приводит слова Норриса Motorsport.

