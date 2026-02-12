Скидки
Ландо Норрис заявил, что «Макларен» уступает «Феррари»

Пилот «Макларена», чемпион мира Ландо Норрис высказался об уровне машины команды 2025 года.

«Мы проехали немало кругов, но, безусловно, недостаточно быстры. Нам предстоит проделать большую работу, чтобы разобраться в ситуации и постараться её улучшить. Думаю, сегодня мы впервые поняли, на каком уровне находимся с точки зрения темпа, по крайней мере, по сравнению с «Феррари», которая прошла необходимый длинный отрезок.

Сейчас мы не очень близки к ним по уровню. Мы, конечно, неплохи, но нам не хватает скорости. Это пока только тесты, и мы знаем, что можем многое улучшить и над чем поработать, так что беспокоиться не о чем. Это был продуктивный день для команд и для меня лично, а это самое главное», — приводит слова Норриса Sky Sports.

