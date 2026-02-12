Карлос Алькарас посетил боксы «Феррари» и встретился с Леклером и Хэмилтоном

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас посетил боксы команды Формулы-1 «Феррари» на тестах в Бахрейне.

Пресс-служба итальянского коллектива поделилась фотографиями с визита Алькараса в гараж команды и встречи его с гонщиками — монегаском Шарлем Леклером и семикратным чемпионом мира британцем Льюисом Хэмилтоном.

Фото: Соцсети «Феррари»

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Второй день:

1. Шарль Леклер («Феррари») — 1:34.273 (139 кругов).

2. Ландо Норрис («Макларен») +0.511 (149).

3. Оливер Берман («Хаас») +1.121 (130).

4. Джордж Расселл («Мерседес») +1.193 (54).

5. Исак Хаджар («Ред Булл») +2.288 (87).

6. Габриэл Бортолето («Ауди») +2.397 (67).

7. Пьер Гасли («Альпин») +2.450 (61).

8. Валттери Боттас («Кадиллак») +2.551 (67).

9. Алекс Албон («Уильямс») +2.956 (62).

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.993 (47).

11. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз») +3.197 (83).

12. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.319. (69).

13. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.744 (50).

14. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +3.975 (98).

15. Серхио Перес («Кадиллак») +4.380 (42).

16. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — без времени (3).

Тесты на трассе «Сахир» продлятся три дня — с 11 по 13 февраля.