Исак Хаджар высказался о проблемах «Ред Булл» в утренней сессии

Исак Хаджар высказался о проблемах «Ред Булл» в утренней сессии
Пилот «Ред Булл» Исак Хаджар подвёл итоги второго дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

«Очевидно, день начался не так, как мы надеялись, из-за возникшей проблемы, но это предсезонная подготовка, и такое случается. Команда усердно работала, чтобы я смог выехать на трассу незадолго до конца утренней сессии, что обеспечило нам хорошие позиции на вторую половину дня. Хотя у нас было меньше кругов, чем у других, мы максимально использовали это время и собрали много данных перед завтрашним заездом.

Нам удалось выполнить несколько наших программ за короткий промежуток времени, поэтому приятно знать, что утренний сбой не повлиял на наш общий план. Как только я выехал на трассу, я чувствовал себя хорошо в машине, так что мы можем быть довольны сегодняшней работой», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.

Второй день тестов Формулы-1 — «Ред Булл» и «Мерседес» сломались уже утром. LIVE
Второй день тестов Формулы-1 — «Ред Булл» и «Мерседес» сломались уже утром. LIVE
