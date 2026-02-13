Перес: технику нового поколения проще освоить после пропуска сезона

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес высказался об адаптации к новой технике.

«Вернуться за руль в год, когда в Формуле-1 произошла столь масштабная смена регламента, довольно непросто. Можно сказать, многое приходится начинать с нуля, и привыкать к новым машинам трудно. Даже если говорить о моторе, то нам приходится иметь дело с разными режимами его работы, с разными уровнями мощности и энергии, и надо научиться экономить эту энергию по ходу круга. Есть множество переменных. Мы пытаемся с этим разобраться.

Несмотря на пропуск прошлого сезона, я сразу включился в работу, тем более несколько месяцев назад я получил возможность провести тесты, так что это помогло найти правильный ритм. Более того, по-моему, технику нового поколения даже лучше осваивать после пропуска предыдущего сезона», — приводит слова Переса пресс-служба чемпионата.