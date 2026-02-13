Предсезонные тесты Формулы-1, третий день: состав участников 13 февраля, онлайн-трансляция
13 февраля в 10:00 мск на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует третий день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.
Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.
Состав участников третьего тестового дня:
|Команда
|Утро
|Вечер
|«Макларен»
|Оскар Пиастри
|Оскар Пиастри
|«Мерседес»
|Джордж Расселл
|Андреа Кими Антонелли
|«Ред Булл»
|Макс Ферстаппен
|Исак Хаджар
|«Феррари»
|Льюис Хэмилтон
|Льюис Хэмилтон
|«Уильямс»
|Карлос Сайнс
|Алекс Албон
|«Рейсинг Буллз»
|Лиам Лоусон
|Арвид Линдблад
|«Астон Мартин»
|Лэнс Стролл
|Лэнс Стролл
|«Хаас»
|Оливер Берман
|Эстебан Окон
|«Ауди»
|Габриэл Бортолето
|Нико Хюлькенберг
|«Альпин»
|Франко Колапинто
|Франко Колапинто
|«Кадиллак»
|Валттери Боттас
|Серхио Перес
