Предсезонные тесты Формулы-1, третий день: состав участников 13 февраля, онлайн-трансляция

13 февраля в 10:00 мск на Международном автодроме Бахрейна в Сахире стартует третий день предсезонных тестов Формулы-1. «Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию каждого из дней испытаний.

Онлайн-трансляция третьего дня тестов Формулы-1 в Бахрейне.

Состав участников третьего тестового дня:

КомандаУтроВечер
«Макларен»Оскар ПиастриОскар Пиастри
«Мерседес»Джордж РасселлАндреа Кими Антонелли
«Ред Булл»Макс ФерстаппенИсак Хаджар
«Феррари»Льюис ХэмилтонЛьюис Хэмилтон
«Уильямс»Карлос СайнсАлекс Албон
«Рейсинг Буллз»Лиам ЛоусонАрвид Линдблад
«Астон Мартин»Лэнс СтроллЛэнс Стролл
«Хаас»Оливер БерманЭстебан Окон
«Ауди»Габриэл БортолетоНико Хюлькенберг
«Альпин»Франко КолапинтоФранко Колапинто
«Кадиллак»Валттери БоттасСерхио Перес
Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Не началось
