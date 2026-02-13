Скидки
Лоусон рассмеялся после заявления Вольфа, что двигатель «Ред Булл» быстрее на одну секунду

Комментарии

Новозеландский гонщик Формулы-1 Лиам Лоусон, представляющий команду «Рейсинг Буллз», отреагировал на слова руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа, заявившего, что двигатель «Ред Булл» даёт лишнюю секунду преимущества на трассе.

— На секунду быстрее всех? Кто это сказал?

— Тото Вольф.
— Боже мой (смеётся). Честно говоря, на данный момент двигатель работает очень и очень хорошо, это плюс. Но что касается цифр производительности, судить очень сложно, потому что мы понятия не имеем, что делают остальные. По части производительности определённо считаем, что он получился мощным. Но я бы не сказал, что на секунду быстрее всех. Однако скоро узнаем. Пока всё в порядке, — приводит слова Лоусона RacingNews365.

