«Не то для чего нужны гонки». Хэмилтон — о новом регламенте Формулы-1

«Не то для чего нужны гонки». Хэмилтон — о новом регламенте Формулы-1
Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон из команды «Феррари» высказался о новом регламенте.

«Низкие передачи, на которые нам приходится переключаться, нужны потому, что мы не можем восстановить достаточно энергии батареи, поэтому нам приходится раскручивать двигатели на очень и очень высокие обороты. Мы переключаемся на вторую, а кое-где и на первую передачу, просто чтобы попытаться восстановить это дополнительное количество мощности.

Если взять, к примеру, Барселону, там в квалификационном темпе мы проезжаем 600 метров в режиме lift-and-coast — это не то для чего нужны гонки. Здесь [в Бахрейне] нам этого делать не приходится, потому что здесь много зон торможения, но это не помогает, потому что шаг между передаточными числами довольно большой и резкий, когда включаешь первую передачу, машину может резко дернуть. К тому же у нас очень низкая прижимная сила.

Управление энергией станет ключевым фактором. Какая команда лучше всех справится с распределением энергии и всем, что с этим связано, какой пилот лучше всех с этим совладает — это будет иметь решающее значение в борьбе в новом сезоне. Но мы узнаем больше, когда отработаем все сессии. Впрочем, все в одной лодке», — приводит слова Хэмилтона RacingNews365.

Материалы по теме
«Формула-Е на стероидах». Ферстаппен раскритиковал новые болиды Ф-1
«Всех порвал бы». Хэмилтон назвал, в какой дисциплине выступил бы на зимней Олимпиаде
