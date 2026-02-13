Скидки
Фернандо Алонсо подвёл итоги первого выезда на болиде «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне

Комментарии

Двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин» подвёл итоги второго дня зимних тестов в Бахрейне.

«Было приятно снова сесть за руль AMR26 и наконец-то накатать солидный пробег. Мы отработали по программе, перешли к более длинным сериям кругов, экспериментировали с разными настройками. Тесты — это всегда обучение, сегодня не стало исключением.

Совершенно очевидно, что нам ещё предстоит много работы, мы должны прибавлять в скорости. Команда проанализирует всё в ближайшие дни, чтобы мы были полностью готовы к тестам на следующей неделе и к первой гонке сезона в Мельбурне», — приводит слова Алонсо пресс-служба команды.

Сейчас на трассе в Бахрейне проходит третий тестовый день. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт
