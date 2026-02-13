Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Иначе мотор развалится». Испанский журналист — о кардинальных проблемах «Астон Мартин»

«Иначе мотор развалится». Испанский журналист — о кардинальных проблемах «Астон Мартин»
Комментарии

Испанский журналист Карлос Микель рассказал о серьёзных проблемах, с которыми столкнулась команда Формулы-1 «Астон Мартин» с новым двигателем от японского производителя «Хонда».

«Проблема «Астон Мартин» — в двигателе «Хонды», а не в Ньюи. Складывается ощущение, пока остальные работают на 12 100 оборотов в минуту, мотор «Хонды» не может подняться выше 11 000 — иначе развалится. Максимальная скорость Алонсо составила 318 км/ч. У Леклера — 323 км/ч. Силовая установка «Хонды» первой теряет электрическую мощность на прямых. Нас ждёт очень трудное начало года у «Астон Мартин», — приводит слова Микеля COPE.

Сейчас на трассе в Бахрейне проходит третий тестовый день. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт
Материалы по теме
Фернандо Алонсо подвёл итоги первого выезда на болиде «Астон Мартин» на тестах в Бахрейне
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android