«Надеюсь, ФИА займётся этим». Хэмилтон — о двигателе «Мерседеса»

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о двигателе «Мерседеса».

«Расстановка сил? Сейчас узнать невозможно. Надеюсь, мы будем в общей группе. Мне кажется, все довольно близки, за исключением «Мерседеса». Но мы не знаем, у кого какой запас топлива. Ходят слухи об определённом объёме топлива у «Мерседеса». Ходят слухи о дополнительной мощности, которая есть у них, отсутствует у остальных — вроде той истории со степенью сжатия.

Надеюсь, это решат, ФИА займётся этим и проследит, чтобы мы все стартовали в равных условиях», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Сейчас на трассе в Бахрейне проходит третий тестовый день. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.