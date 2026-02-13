Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Надеюсь, ФИА займётся этим». Хэмилтон — о двигателе «Мерседеса»

«Надеюсь, ФИА займётся этим». Хэмилтон — о двигателе «Мерседеса»
Комментарии

Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», высказался о двигателе «Мерседеса».

«Расстановка сил? Сейчас узнать невозможно. Надеюсь, мы будем в общей группе. Мне кажется, все довольно близки, за исключением «Мерседеса». Но мы не знаем, у кого какой запас топлива. Ходят слухи об определённом объёме топлива у «Мерседеса». Ходят слухи о дополнительной мощности, которая есть у них, отсутствует у остальных — вроде той истории со степенью сжатия.

Надеюсь, это решат, ФИА займётся этим и проследит, чтобы мы все стартовали в равных условиях», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.

Сейчас на трассе в Бахрейне проходит третий тестовый день. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт
Материалы по теме
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» уже выстрелил, что дальше? LIVE
Live
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» уже выстрелил, что дальше? LIVE
Материалы по теме
«Не то для чего нужны гонки». Хэмилтон — о новом регламенте Формулы-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android