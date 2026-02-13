«Должны добавить ещё нолик!» Макс Ферстаппен — о скрытой мощности двигателя «Мерседеса»

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о двигателе «Мерседеса».

«Вы точно должны добавить ещё нолик! А, может, и больше. Но я абсолютно понимаю, что они пытаются сделать. Очевидно, они хотят убрать с себя внимание. Давайте дождёмся Мельбурна и посмотрим, как много мощности они обретут, как внезапно быстро поедут на прямых. Я знаю это прямо сейчас.

Они, очевидно, пытаются перевести фокус на нас, потому что мы в среду проехали так много кругов. Но на это нужно смотреть с нескольких сторон. Просто дождитесь Мельбурна и посмотрите, как быстро они вдруг поедут на всех прямых. Давайте оглянемся на последние 10 лет зимних тестов. Не думаю, что в первый же день можно было сказать, кто станет чемпионом мира, особенно с таким новым регламентом, как сейчас.

Лично для меня это скорее тактика отвлечения внимания. Но это нормально. Я сосредоточен на том, что мы здесь делаем с командой. Потому что, честно говоря, нам ещё многому предстоит научиться. Этот новый регламент настолько сложен, что мы просто хотим накатывать круги. И да, от этого и отталкиваться», — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.