Хаджар — о новом регламенте: обходишь машину — и 5 кругов вынужден восстанавливать энергию

21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о новом техническом регламенте.

«Единственное отличие в том, что прижимной силы стало гораздо меньше, так что преследовать будет легче, это хорошо для гонок. Но ты нажимаешь кнопку «обгон», обходишь впереди идущую машину… И потом пять кругов вынужден восстанавливать энергию. В гонке будет интересно», — приводит слова Хаджара издание SoyMotor.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов «Королевских гонок» в сезоне-2026. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.