Хаджар — о новом регламенте: обходишь машину — и 5 кругов вынужден восстанавливать энергию

Хаджар — о новом регламенте: обходишь машину — и 5 кругов вынужден восстанавливать энергию
21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, выступающий за команду «Ред Булл», высказался о новом техническом регламенте.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

«Единственное отличие в том, что прижимной силы стало гораздо меньше, так что преследовать будет легче, это хорошо для гонок. Но ты нажимаешь кнопку «обгон», обходишь впереди идущую машину… И потом пять кругов вынужден восстанавливать энергию. В гонке будет интересно», — приводит слова Хаджара издание SoyMotor.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов «Королевских гонок» в сезоне-2026. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

