Ферстаппен — о политизированности Ф-1: работаю над тем, чтобы довести до ума машину GT3

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о своём отношении к политизированности серии.

— Раздражает ли тебя, что Формула-1 стала очень политизированной?

— Нет, каждый может говорить что хочет. Я уже на том этапе, когда меня это вообще почти не беспокоит. На мне это не сказывается, особенно если машина неприятна в управлении. Тогда я занят другими вещами, например, усердно работаю над тем, чтобы довести до ума машину GT3, — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.