Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ферстаппен — о политизированности Ф-1: работаю над тем, чтобы довести до ума машину GT3

Ферстаппен — о политизированности Ф-1: работаю над тем, чтобы довести до ума машину GT3
Комментарии

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» высказался о своём отношении к политизированности серии.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

— Раздражает ли тебя, что Формула-1 стала очень политизированной?
— Нет, каждый может говорить что хочет. Я уже на том этапе, когда меня это вообще почти не беспокоит. На мне это не сказывается, особенно если машина неприятна в управлении. Тогда я занят другими вещами, например, усердно работаю над тем, чтобы довести до ума машину GT3, — приводит слова Ферстаппена издание Motorsport.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Материалы по теме
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Live
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Материалы по теме
«Должны добавить ещё нолик!» Макс Ферстаппен — о скрытой мощности двигателя «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android