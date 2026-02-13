Скидки
«Целое поколение». Кравиц — об отставании «Астон Мартин» от конкурентов в Формуле-1

«Целое поколение». Кравиц — об отставании «Астон Мартин» от конкурентов в Формуле-1
Репортёр Sky Sports Тед Кравиц высказался о проблемах команды Формулы-1 «Астон Мартин».

«Самый яркий пример того, кто пока испытывает трудности, безусловно, «Астон Мартин». Так много надежд возлагалось на «Астон Мартин» с приходом гениального конструктора Эдриана Ньюи, создавшего эту машину.

Но то ли это проблемы с его автомобилем, то ли двигатель «Хонды» оказался немного не готов, ведь у них было меньше времени на адаптацию к новым правилам, чем у всех остальных, но это привело к тому, что Лэнс Стролл заявил: «Нам нужно прибавлять четыре секунды с круга». А это в терминах Формулы-1 — целая эпоха, не в нынешние, а в прежние времена, чтобы стать хоть сколько-нибудь конкурентоспособными», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

