«Пусть рискнут». Директор «Альпин» — о недовольстве команд Ф-1 двигателем «Мерседеса»

«Пусть рискнут». Директор «Альпин» — о недовольстве команд Ф-1 двигателем «Мерседеса»
Управляющий директор «Альпин» Стив Нильсен высказался о недовольстве команд Формулы-1 силовой установкой «Мерседеса», которую также использует французский коллектив.

«У них есть право на протест, полагаю. Мы уже скоро поедем в Мельбурн, и если они действительно так сильно в этом убеждены, пусть рискнут репутацией и что-то с этим сделают. Не знаю, выскажет ли ФИА свою позицию по этому поводу до Мельбурна. Надеюсь, что да, потому что мне бы не хотелось, чтобы история в Австралии крутилась вокруг степени сжатия.

Более фундаментальный для меня вопрос — это то, как подходим к решению. Если мы говорим, что очень чётко прописанный свод правил может быть оспорен таким образом, то что тогда нельзя оспаривать? Вокруг всего легко поднять дискуссию. Люди вкладывают огромное количество времени и денег, особенно денег, в это дело, действуя добросовестно. И если вдруг всё можно будет оспорить… Тогда думаю, будет совершенно новый мир, в котором мы раньше не жили.

Можно сказать, что я предвзят, потому что в нашей машине стоит двигатель «Мерседеса», но действительно ли мы хотим такой спорт, где чётко прописанные вещи можно оспаривать, просто потому что кому-то этого захотелось? Ответ на этот вопрос должна дать ФИА. Кто-то пошёл по одному пути развития, другие команды — по другому. Лично я не обеспокоен этим, потому что считаю, что правила абсолютно чётко определяют, когда и как измеряется степень сжатия. Некоторые другие пытаются ввести другие параметры. И это по причинам, известным только им самим.

Но мы полностью уверены в «Мерседесе». Они создали силовую установку добросовестно, руководствуясь очень чёткими правилами, мы этим довольны. Доверяем руководящему органу в том, что он поступит правильно», — приводит слова Нильсена The Race.

