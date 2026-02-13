Расселл — лучший в утренней части финального дня тестов. Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й

В пятницу, 13 февраля, на автодроме в Бахрейне состоялась первая часть финального дня первых зимних тестов Формулы-1, в рамках которой на трассе участвовали 11 пилотов из 11 команд. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, второй результат у представителя «Феррари» Льюиса Хэмилтона, третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формулы-1. Зимние тесты в Бахрейне. Третий день. Результаты утренней сессии (количество кругов).

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33.918 (78).

2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.291 (69).

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.423 (61).

4. Оливер Берман («Хаас») +2.054 (70).

5. Оскар Пиастри («Макларен») +2.472 (73).

6. Франко Колапинто («Альпин») +2.956 (64).

7. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.268 (68).

8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.320 (84).

9. Габриэл Бортолето («Ауди») +3.618 (60).

10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.505 54).

11. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.854 (37).