Зимние тесты Формулы-1 2026 год — результаты третьего дня

Расселл — лучший в утренней части финального дня тестов. Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й
Комментарии

В пятницу, 13 февраля, на автодроме в Бахрейне состоялась первая часть финального дня первых зимних тестов Формулы-1, в рамках которой на трассе участвовали 11 пилотов из 11 команд. Лучшее время показал гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл, второй результат у представителя «Феррари» Льюиса Хэмилтона, третьим стал Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

Формулы-1. Зимние тесты в Бахрейне. Третий день. Результаты утренней сессии (количество кругов).

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:33.918 (78).
2. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.291 (69).
3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.423 (61).
4. Оливер Берман («Хаас») +2.054 (70).
5. Оскар Пиастри («Макларен») +2.472 (73).
6. Франко Колапинто («Альпин») +2.956 (64).
7. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.268 (68).
8. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.320 (84).
9. Габриэл Бортолето («Ауди») +3.618 (60).
10. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.505 54).
11. Валттери Боттас («Кадиллак») +4.854 (37).

Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
«Пусть рискнут». Директор «Альпин» — о недовольстве команд Ф-1 двигателем «Мерседеса»
