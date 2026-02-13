Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ди Грасси ответил Ферстаппену, заявившему, что новые болиды Ф-1 — Формула-Е на стероидах

Ди Грасси ответил Ферстаппену, заявившему, что новые болиды Ф-1 — Формула-Е на стероидах
Комментарии

41-летний бразильский гонщик и чемпион Формулы-Е, вице-чемпион WEC и экс-пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси прокомментировал слова четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, заявившего, что новые болиды Ф-1 похожи на машины Формулы-Е на стероидах.

«Машины Формулы-E поколений 4.5 и 5 будут намного быстрее нынешних машин Формулы-1. Ты можешь приехать и через пару лет сесть за руль самых быстрых машин на планете», — написал ди Грасси в социальной сети Х.

В пятницу, 13 февраля, на автодроме в Бахрейне проходит третий и заключительный день первой части зимних тестов Формулы-1. Макс Ферстаппен показал третий результат в утренней сессии.

Материалы по теме
Расселл — лучший в утренней части финального дня тестов. Хэмилтон — 2-й, Ферстаппен — 3-й
«Должны добавить ещё нолик!» Макс Ферстаппен — о скрытой мощности двигателя «Мерседеса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android