Ди Грасси ответил Ферстаппену, заявившему, что новые болиды Ф-1 — Формула-Е на стероидах

41-летний бразильский гонщик и чемпион Формулы-Е, вице-чемпион WEC и экс-пилот Формулы-1 Лукас ди Грасси прокомментировал слова четырёхкратного чемпиона «Королевских гонок» Макса Ферстаппена, заявившего, что новые болиды Ф-1 похожи на машины Формулы-Е на стероидах.

«Машины Формулы-E поколений 4.5 и 5 будут намного быстрее нынешних машин Формулы-1. Ты можешь приехать и через пару лет сесть за руль самых быстрых машин на планете», — написал ди Грасси в социальной сети Х.

В пятницу, 13 февраля, на автодроме в Бахрейне проходит третий и заключительный день первой части зимних тестов Формулы-1. Макс Ферстаппен показал третий результат в утренней сессии.