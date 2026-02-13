Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоуренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» в Бахрейне — AMuS

Лоуренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» в Бахрейне — AMuS
Комментарии

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл в четверг, 12 февраля, отчитал инженеров британской команды за состояние и неготовность болида AMR26.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

«Однако разочарован, вероятно, не только Алонсо. Если верить слухам из паддока, владелец команды Лоуренс Стролл уже устроил инженерам в Бахрейне серьёзную взбучку. Миллиардер считается нетерпеливым человеком. Канадец вложил огромные деньги в развитие команды. После многих лет в середине пелотона он вряд ли потерпит новые неудачи», — говорится в статье Auto Motor und Sport.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов «Королевских гонок» в сезоне-2026. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

Материалы по теме
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Live
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Материалы по теме
«Целое поколение». Кравиц — об отставании «Астон Мартин» от конкурентов в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android