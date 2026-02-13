Лоуренс Стролл отчитал инженеров «Астон Мартин» в Бахрейне — AMuS

Владелец команды Формулы-1 «Астон Мартин» Лоуренс Стролл в четверг, 12 февраля, отчитал инженеров британской команды за состояние и неготовность болида AMR26.

«Однако разочарован, вероятно, не только Алонсо. Если верить слухам из паддока, владелец команды Лоуренс Стролл уже устроил инженерам в Бахрейне серьёзную взбучку. Миллиардер считается нетерпеливым человеком. Канадец вложил огромные деньги в развитие команды. После многих лет в середине пелотона он вряд ли потерпит новые неудачи», — говорится в статье Auto Motor und Sport.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов «Королевских гонок» в сезоне-2026. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.