Хаджар — о двигателе «Ред Булл»: моя первая победа Ф-1 в планах в 2026-м

Хаджар — о двигателе «Ред Булл»: моя первая победа Ф-1 в планах в 2026-м
21-летний франко-алжирский гонщик Формулы-1 Исак Хаджар, представляющий команду «Ред Булл», высказался о силовой установке коллектива, сделанной совместно с «Фордом».

«Первая победа в Формуле-1? Она в моих планах в этом сезоне. Наш двигатель намного превосходит то, что я ожидал. Впечатления в конце прошлого сезона были не очень позитивными. Скажем так, ходили слухи, что даже внутри команды они были не полностью удовлетворены. А в Барселоне в первый день я сразу проехал около 110 кругов.

Поэтому я был очень в хорошем смысле удивлён. Для команды, которая начала проект три года назад, это очень впечатляет. Так что тесты в Барселоне быстро развеяли сомнения», — приводит слова Хаджара издание The Race.

