Авто Новости

Марко: «Ред Булл» обязан продолжать, если хотят, чтобы Ферстаппен был доволен

Бывший советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко высказался по поводу расклада сил на сезон-2026 «Королевских гонок».

«Похоже, у «Мерседеса» есть небольшое преимущество. Но смогут ли они конвертировать его в успех? Потому что на этот раз ключевую роль играет и топливо. «Ред Булл» отлично поработал со своим собственным двигателем, они обязаны продолжать в том же духе, если хотят, чтобы Ферстаппен был доволен», — приводит слова Марко Motorsport Türkiye.

Сейчас на автодроме в Бахрейне проходит третий тестовый день зимних тестов «Королевских гонок» в сезоне-2026. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию события.

