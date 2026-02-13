Кравиц — о комментарии Норриса в адрес Ферстаппена: старается внести немного напряжения

Репортёр Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал слова чемпиона 2025 года Ландо Норриса («Макларен»), отреагировавшего на недовольство четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») новым регламентом Формулы-1.

«Ландо всегда старается внести в их взаимоотношения немного напряжения и соперничества. Макс будет его соперником в борьбе за чемпионский титул, так же, как и Джордж Расселл, и, возможно, Кими Антонелли. А если темп «Феррари» подтвердится, то и Льюис Хэмилтон с Шарлем Леклером.

Между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном всегда будет борьба. Мы видели это много раз в прошлом, так что, возможно, он просто пытается оказать давление на Макса», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.