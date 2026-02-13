Скидки
Кравиц — о комментарии Норриса в адрес Ферстаппена: старается внести немного напряжения

Кравиц — о комментарии Норриса в адрес Ферстаппена: старается внести немного напряжения
Репортёр Sky Sports Тед Кравиц прокомментировал слова чемпиона 2025 года Ландо Норриса («Макларен»), отреагировавшего на недовольство четырёхкратного обладателя титула Макса Ферстаппена («Ред Булл») новым регламентом Формулы-1.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

«Ландо всегда старается внести в их взаимоотношения немного напряжения и соперничества. Макс будет его соперником в борьбе за чемпионский титул, так же, как и Джордж Расселл, и, возможно, Кими Антонелли. А если темп «Феррари» подтвердится, то и Льюис Хэмилтон с Шарлем Леклером.

Между Ландо Норрисом и Максом Ферстаппеном всегда будет борьба. Мы видели это много раз в прошлом, так что, возможно, он просто пытается оказать давление на Макса», — сказал Кравиц в эфире Sky Sports.

Ферстаппен — о политизированности Ф-1: работаю над тем, чтобы довести до ума машину GT3
