«Пытаемся быть новаторами». Линдблад — об адаптации «Рейсинг Буллз» к новому регламенту

18-летний британский гонщик с шведско-индийскими корнями Арвид Линдблад, выступающий за команду Формулы-1 «Рейсинг Буллз», высказался об адаптации коллектива к новому регламенту.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

«Это нечто новое, это сильно отличается от того, к чему все привыкли. Мы все пытаемся найти свои собственные способы выжать максимум. Так что мы все пытаемся быть новаторами и проявлять творческий подход в этом отношении. Но, очевидно, когда ты являешься частью этого, смотришь на других и видишь, чему можно у них научиться.

Особенно для нас: у нас такая же силовая установка, как у «Ред Булл», так что видеть, что работает хорошо у них, для нас ещё полезнее», — приводит слова Линдблада Sky Sports.

