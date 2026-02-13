«Я написал Максу». Глава Формулы-Е ответил на пренебрежительные слова Ферстаппена

Генеральный директор Формулы-E Джефф Доддс ответил на критику пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена, заявившего, что новые болиды Ф-1 похожи на машины Формулы-Е на стероидах.

«Когда один из величайших талантов поколения говорит о тебе, это не может быть плохо для спорта. Сегодня о Формуле-Е говорят больше, чем вчера. Я воспринял слова Макса очень логично: он дал понять, что если бы хотел участвовать в таком стиле гонок, то выступал бы у нас. Просто это не его вкус. Но интересно вот что: я написал Максу вчера вечером. Мне кажется, по мере развития Формулы-Е наш стиль гонок будет всё больше соответствовать его вкусам.

Я написал ему: «Мы в Джидде, ты — в Бахрейне. Могу прилететь и забрать тебя, если хочешь попробовать». Но это было с иронией. Думаю, ему понравилось бы то ощущение, когда на старте тебя словно бьёт грузовик, потому что разгон там такой, какого он не испытывал ни на одной из своих машин. А когда 600 кВт полностью вырываются на трассу… Думаю, такой стиль ему бы зашёл. Посмотрим, удастся ли нам когда-нибудь посадить его за руль», — приводит слова Доддса издание RacingNews365.

Он также предложил Ферстаппену посетить этап Формулы-Е сегодня, 13 февраля, в Джидде, чтобы своими глазами увидеть серию.