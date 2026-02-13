Джордж Расселл назвал «пугающим» преимущество двигателя «Ред Булл»

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что обеспокоен тем, как хорошо машина «Ред Булл» выглядит на предсезонных тестах в Бахрейне.

«Я в моторный скандал особо не вовлечён и, если честно, не так много знаю об этой истории [с коэффициентом сжатия]. Насколько я понимаю, эта информация утекла от сотрудников других команд, которые переходили из коллектива в коллектив.

Мне кажется, смотреть нужно не на нас. Смотреть нужно на самую конкурентоспособную машину на стартовой решётке, а сейчас это «Ред Булл». Их преимущество — это не маленький шаг вперёд. Речь идёт примерно о 0,5-1 секунде по ходу круга за счёт работы системы рекуперации энергии.

Видеть такую разницу довольно пугающе. «Ред Булл» всегда делал очень хорошие машины на протяжении последних 15 лет, даже когда у них не было сильного двигателя. Для многих из нас эти тесты стали настоящим откровением», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Напомним, перед началом предсезонных тестов разгорелся моторный скандал: команды обвинили «Мерседес» в нелегальности их силовой установки из-за возможных манипуляций со степенью сжатия.