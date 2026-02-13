Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Джордж Расселл назвал «пугающим» преимущество двигателя «Ред Булл»

Джордж Расселл назвал «пугающим» преимущество двигателя «Ред Булл»
Комментарии

Британский гонщик «Мерседеса» Джордж Расселл признался, что обеспокоен тем, как хорошо машина «Ред Булл» выглядит на предсезонных тестах в Бахрейне.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Идёт

«Я в моторный скандал особо не вовлечён и, если честно, не так много знаю об этой истории [с коэффициентом сжатия]. Насколько я понимаю, эта информация утекла от сотрудников других команд, которые переходили из коллектива в коллектив.

Мне кажется, смотреть нужно не на нас. Смотреть нужно на самую конкурентоспособную машину на стартовой решётке, а сейчас это «Ред Булл». Их преимущество — это не маленький шаг вперёд. Речь идёт примерно о 0,5-1 секунде по ходу круга за счёт работы системы рекуперации энергии.

Видеть такую разницу довольно пугающе. «Ред Булл» всегда делал очень хорошие машины на протяжении последних 15 лет, даже когда у них не было сильного двигателя. Для многих из нас эти тесты стали настоящим откровением», — приводит слова Расселла издание RacingNews365.

Напомним, перед началом предсезонных тестов разгорелся моторный скандал: команды обвинили «Мерседес» в нелегальности их силовой установки из-за возможных манипуляций со степенью сжатия.

Сейчас читают:
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Live
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Материалы по теме
ФИА намерена решить спор вокруг степени сжатия двигателей до старта сезона-2026
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android