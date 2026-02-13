Алонсо — о пилотировании новых машин Ф-1: в 12-м повороте даже наш шеф-повар справится

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо с иронией описал изменения в пилотировании машин нового поколения. Из-за новых силовых установок с равной долей ДВС и электрической мощности гонщики вынуждены экономить энергию на быстрых участках, чтобы использовать её на прямых.

«Исторически сложилось так, что 12-й поворот был очень сложным. Раньше мы выбирали уровень прижимной силы так, чтобы проходить этот сектор на полном газу. Это было мастерство пилота, решающий фактор для быстрого круга. Сейчас же мы проходим его на 50 км/ч медленнее, потому что не хотим тратить там энергию. Мы бережем её для прямых. Чтобы преодолеть 12-й поворот на 200 км/ч вместо 260 км/ч, не нужно быть гонщиком. Даже наш шеф-повар справится с ним на такой скорости. Но мы не хотим расходовать энергию, потому что она нужна на прямой», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.