Антонелли — лучший в третий день тестов Ф-1 в Бахрейне, Ферстаппен — пятый, Стролл — 15-й

В Бахрейне завершился третий, заключительный день предсезонных тестов Формулы-1, по итогам которого быстрейшее время показал пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Итальянец проехал свой лучший круг за 1:33.669.

Вторым стал его напарник по команде Джордж Расселл с отставанием +0,249 секунды. Третье время показал Льюис Хэмилтон на «Феррари» (+0,540).

Предсезонные тесты Формулы-1 в Бахрейне. Третий день:

1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») — 1:33.669 (49 кругов);

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0.249 (78);

3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.540 (138);

4. Оскар Пиастри («Макларен») +0.880 (153);

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.672 (61);

6. Исак Хаджар («Ред Булл») +1.941 (53);

7. Эстебан Окон («Хаас») +2.084 (68);

8. Франко Колапинто («Альпин») +2.137 (137);

9. Оливер Берман («Хаас») +2.303 (70);

10. Нико Хюлькенберг («Ауди») +2.622 (49);

11. Алекс Албон («Уильямс») +3.124 (71);

12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.139 (119);

13. Карлос Сайнс («Уильямс») +3.517 (68);

14. Габриэл Бортолето («Ауди») +3.867 (60);

15. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +4.496 (69);

16. Валттери Боттас («Кадиллак») +5.103 (37);

17. Серхио Перес («Кадиллак») +5.582 (62).

Тесты на трассе «Сахир» прошли с 11 по 13 февраля. Второй этап пройдёт там же с 18 по 20 февраля.