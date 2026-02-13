Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Колапинто чуть не врезался в стену во время репетиции старта на тестах в Бахрейне

Колапинто чуть не врезался в стену во время репетиции старта на тестах в Бахрейне
Комментарии

22-летний аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто едва избежал аварии в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. Инцидент произошёл во время репетиции старта во второй сессии дня.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.669
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.249
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.540

Аргентинец занял место на стартовой решётке, нажал на газ, после чего заднюю часть машины резко повело в сторону. Колапинто выехал на газон, но сумел избежать столкновения со стеной и вернулся на трассу, чтобы завершить упражнение.

Позже гонщик всё же смог занять положение на стартовой решётке и выполнить запланированную программу. По итогам третьего дня тестов Колапинто показал восьмое время, накатав 137 кругов.

Сейчас читают:
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Live
Третий день тестов Формулы-1 — «Мерседес» выстрелил, «Кадиллак» сломался. LIVE
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android