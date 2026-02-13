Колапинто чуть не врезался в стену во время репетиции старта на тестах в Бахрейне
22-летний аргентинский пилот «Альпин» Франко Колапинто едва избежал аварии в заключительный день предсезонных тестов в Бахрейне. Инцидент произошёл во время репетиции старта во второй сессии дня.
Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.669
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.249
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.540
Аргентинец занял место на стартовой решётке, нажал на газ, после чего заднюю часть машины резко повело в сторону. Колапинто выехал на газон, но сумел избежать столкновения со стеной и вернулся на трассу, чтобы завершить упражнение.
Позже гонщик всё же смог занять положение на стартовой решётке и выполнить запланированную программу. По итогам третьего дня тестов Колапинто показал восьмое время, накатав 137 кругов.
Комментарии
