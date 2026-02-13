«Феррари» не будет подавать протест на двигатель «Мерседеса», но требует ясности от ФИА

Руководитель «Феррари» Фред Вассёр заявил, что команда не планирует подавать официальный протест на силовую установку «Мерседеса», несмотря на недовольство сложившейся ситуацией.

«Скудерия» входит в число четырёх производителей (наряду с «Ауди», «Хондой» и «Ред Булл» при поддержке «Форда»), которые выступают против использования «Мерседесом» технологии, позволяющей увеличивать степень сжатия двигателя при рабочей температуре. Соперники добиваются введения новой процедуры замера «на горячую», которая закроет существующую лазейку в регламенте.

«Мы здесь не для того, чтобы подавать протесты. Мы здесь для того, чтобы иметь чёткий регламент и чтобы все понимали его одинаково. О протесте речи не идёт.

С новым регламентом по батареям, двигателям, шасси, шинам и спортивным правилам мы неизбежно пришли к серым зонам. У команд разное понимание правил, иногда оно расходится и с пониманием ФИА. Это прямое следствие новых регламентов, так было всегда. Самое важное для меня — получить ясность. Каждый может признать, что мы ошибались или понимали правила иначе. Но нам нужно, чтобы было чётко сказано: теперь всё должно быть вот так. Думаю, этого мы можем ожидать от следующей недели», — приводит слова Вассёра издание The Race.

Ожидается, что вопрос будет вынесен на обсуждение на следующей неделе в Бахрейне, где ФИА должна дать окончательный вердикт.