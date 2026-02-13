Пьер Ваше: «Ред Булл» не ориентир. В топ-3 — «Феррари», «Мерседес» и «Макларен»

Технический директор «Ред Булл» Пьер Ваше заявил, что, по данным команды, они уступают трём соперникам.

«Мы точно не являемся ориентиром. Мы видим, что три топ-команды — «Феррари», «Мерседес» и «Макларен» — впереди нас, судя по нашему анализу, а мы отстаём.

Это текущая оценка ситуации. Судить о соперниках сложно, ведь у всех разные программы работы, уровни топлива и мощности двигателя. Но это наш анализ, который, честно говоря, может оказаться ошибочным. Мы не тратим на это много времени, а стараемся сосредоточиться на улучшении собственных результатов.

Некоторые показатели скорости на прямых у «Феррари» и «Мерседеса» тоже вызывают интерес, особенно на малом количестве топлива. Проблема в том, что оценить истинную производительность до тех пор, пока в Мельбурне в квалификации у всех не будет одинакового запаса горючего, крайне трудно.

Мы чётко видим слабые стороны в машине, что подтверждается обратной связью от Макса [Ферстаппена] и Исака [Хаджара] о поведении болида. То, где именно мы проигрываем время остальным, совпадает с этими ощущениями, поэтому я так и говорю.

Очевидно, что работа с тягой и прохождение среднескоростных поворотов не были нашим коньком и в прошлом году. В этом компоненте соперники сильнее нас», — приводит слова Ваше издание The Race.