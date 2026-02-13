Скидки
Макс Ферстаппен оценил результаты трёхдневных тестов в Бахрейне перед сезоном-2026 Ф-1

Четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен подвёл итоги трёх дней предсезонных тестов в Бахрейне.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.669
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.249
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.540

«Если смотреть на тесты в целом, мы проехали хорошее количество кругов в первый день, так что остались довольны. Мы выполнили много задач, которые хотели протестировать с новой силовой установкой и машиной в целом. Сегодня мы продолжили эту работу и попытались копнуть чуть глубже. Мы перебираем так много элементов, что машина постоянно меняется и эволюционирует. В целом всё настолько новое, что мы всё ещё многому учимся, но машина была хороша. У нас также новые шины, так что мы потратили время на изучение разных составов и понимание того, что нужно улучшить.

С силовой установкой, судя по количеству пройденных кругов, старт получился хорошим. Это именно то, что мы хотели сделать, и это не было гарантировано. Хватит ли этого, чтобы выигрывать гонки? Мы не знаем. Мы будем сосредоточены на себе и постараемся выжать максимум, но пространство для улучшений огромно.

Мы многое узнали о том, что работает, а что нет. Наши заезды дали нам ещё больше идей для следующей недели, где мы продолжим пробовать новое и искать разные настройки», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

