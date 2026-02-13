Лучшие круги команд по итогам трёх дней тестов Формулы-1 в Бахрейне

В Бахрейне завершились первые трёхдневные предсезонные тесты Формулы-1. Представляем лучшие результаты, показанные командами за всё время работы на трассе «Сахир».

Лучшие круги* команд за три дня тестов:

1. «Мерседес» — 1:33.669 (Андреа Кими Антонелли, третий день).

2. «Феррари» — 1:34.209 (Льюис Хэмилтон, третий день).

3. «Макларен» — 1:34.549 (Оскар Пиастри, третий день).

4. «Ред Булл» — 1:34.798 (Макс Ферстаппен, первый день).

5. «Хаас» — 1:35.394 (Оливер Берман, второй день).

6. «Альпин» — 1:35.806 (Франко Колапинто, третий день).

7. «Ауди» — 1:36.291 (Нико Хюлькенберг, третий день).

8. «Уильямс» — 1:36.793 (Алекс Албон, третий день).

9. «Рейсинг Буллз» — 1:36.808 (Лиам Лоусон, третий день).

10. «Кадиллак» — 1:36.824 (Валттери Боттас, второй день).

11. «Астон Мартин» — 1:38.165 (Лэнс Стролл, третий день).

* все результаты показаны на шинах C3.