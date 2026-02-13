Паскаль Верляйн выиграл первую гонку в Джидде и возглавил общий зачёт Формулы-Е
Пилот Porsche FE Team Паскаль Верляйн одержал победу в первой гонке Формулы-Е в Джидде и вышел в лидеры общего зачёта.
Формула-Е 2026. Этап 4, Джидда, Саудовская Аравия
Джидда. Гран-при. Гонка
13 февраля 2026, пятница. 20:05 МСК
Окончено
1
Паскаль Верляйн
Porsche FE Team
47:18.506
2
Эдоардо Мортара
Mahindra Racing
47:21.183
3
Митч Эванс
Jaguar TCS Racing
47:25.603
Вторым финишировал гонщик Mahindra Racing Эдоардо Мортара, стартовавший с поул-позиции. Третье место занял Митч Эванс из Jaguar TCS Racing.
Результаты первой гонки четвёртого этапа Формулы-Е:
1. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team) — 1:17.654.
2. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +2.677.
3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +7.097.
4. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +8.735.
5. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) +9.153.
6. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +11.381.
7. Себастьен Буэми (Envision Racing) +11.836.
8. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing) +12.305.
9. Джейк Деннис (Andretti FE) +12.726.
10. Тейлор Барнард (DS Penske) +13.125.
Комментарии
