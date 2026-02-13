Паскаль Верляйн выиграл первую гонку в Джидде и возглавил общий зачёт Формулы-Е

Пилот Porsche FE Team Паскаль Верляйн одержал победу в первой гонке Формулы-Е в Джидде и вышел в лидеры общего зачёта.

Вторым финишировал гонщик Mahindra Racing Эдоардо Мортара, стартовавший с поул-позиции. Третье место занял Митч Эванс из Jaguar TCS Racing.

Результаты первой гонки четвёртого этапа Формулы-Е:

1. Паскаль Верляйн (Porsche FE Team) — 1:17.654.

2. Эдоардо Мортара (Mahindra Racing) +2.677.

3. Митч Эванс (Jaguar TCS Racing) +7.097.

4. Нико Мюллер (Porsche FE Team) +8.735.

5. Антониу Феликс да Кошта (Jaguar TCS Racing) +9.153.

6. Ник Кэссиди (Citroën Racing) +11.381.

7. Себастьен Буэми (Envision Racing) +11.836.

8. Жан-Эрик Вернь (Citroën Racing) +12.305.

9. Джейк Деннис (Andretti FE) +12.726.

10. Тейлор Барнард (DS Penske) +13.125.