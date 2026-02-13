Скидки
Леклер: «Мерседес» скрывает огромный объём работы, «Ред Булл» тоже был впечатляющим

Леклер: «Мерседес» скрывает огромный объём работы, «Ред Булл» тоже был впечатляющим
Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что не все команды раскрыли свой истинный темп на предсезонных тестах в Бахрейне. По итогам трёхдневных тестов «Мерседес» возглавил протоколы в пятницу благодаря Кими Антонелли и Джорджу Расселлу, однако Леклер уверен, что немецкая команда показала далеко не всё.

«Думаю, «Ред Булл» показал чуть больше, чем «Мерседес», и они были очень впечатляющими. А «Мерседес» скрывает огромный объём. Только время покажет, сколько именно они прячут.

Это только ощущения. Пока я буду осторожен. Если в прошлом году у тебя было всего две-три переменные, чтобы скрыть потенциал, то теперь их, наверное, 10 или 15. Эти новые системы дают гораздо больше способов спрятать истинную скорость, чем раньше. В плане надёжности мы выглядим хорошо, это позитив. Но производительность — такая же важная вещь, в которой мы должны преуспевать, а где мы находимся на самом деле, пока неясно», — приводит слова Леклера издание Crash.net.

«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
«Мерседес» — на полсекунды впереди? Итоги первых тестов Ф-1 в Бахрейне
