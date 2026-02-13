Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

WRC — второй этап, второй день — сезон-2026. Ралли Швеции

Такамото Кацута лидирует по итогам второго дня второго этапа Ралли Швеции. Сольберг — 6-й
Комментарии

В Швеции завершился второй день второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Швеции. Лучшее время показал японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT). Второе время продемонстрировал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT).

WRC 2026. Этап 2, Швеция
Ралли Sweden. Спецучасток 8
13 февраля 2026, пятница. 21:05 МСК
Окончено
1
Оливер Сольберг
Toyota GAZOO Racing WRT
3:49.1
2
Тьерри Нёвиль
Hyundai Shell Mobis WRT
+1.1
3
Такамото Кацута
Toyota GAZOO Racing WRT
+1.9

WRC. Сезон-2026. Ралли Швеции. Второй день:

1. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) — 01:10:33.7.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +2.8.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +22.2.
4. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +45.9.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +50.3;.
6. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +51.0.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:43.8.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +2:40.3.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:31.8.
10. Роопе Корхонен (Toyota Gazoo Racing WRT2) +4:41.9.

Материалы по теме
Оливер Сольберг лидирует после первого дня Ралли Швеции, Эванс — второй
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android