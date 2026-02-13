Такамото Кацута лидирует по итогам второго дня второго этапа Ралли Швеции. Сольберг — 6-й

В Швеции завершился второй день второго этапа чемпионата мира по ралли (WRC) сезона-2026 — Ралли Швеции. Лучшее время показал японец Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT). Второе время продемонстрировал британец Эльфин Эванс (Toyota GAZOO Racing WRT). Третий — финн Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT).
WRC. Сезон-2026. Ралли Швеции. Второй день:
1. Такамото Кацута (Toyota Gazoo Racing WRT) — 01:10:33.7.
2. Эльфин Эванс (Toyota Gazoo Racing WRT) +2.8.
3. Сами Паяри (Toyota Gazoo Racing WRT) +22.2.
4. Эсапекка Лаппи (Hyundai Shell Mobis WRT) +45.9.
5. Адриен Фурмо (Hyundai Shell Mobis WRT) +50.3;.
6. Оливер Сольберг (Toyota Gazoo Racing WRT) +51.0.
7. Тьерри Нёвиль (Hyundai Shell Mobis WRT) +1:43.8.
8. Джон Армстронг (M-Sport Ford WRT) +2:40.3.
9. Джош Макэрлин (M-Sport Ford WRT) +3:31.8.
10. Роопе Корхонен (Toyota Gazoo Racing WRT2) +4:41.9.
