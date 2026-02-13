Стелла призвал ФИА и команды к ответственности из-за проблем с безопасностью при стартах

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла выразил обеспокоенность рядом вопросов безопасности, связанных с новыми правилами Формулы-1, и призвал к срочному обсуждению их с ФИА и командами.

Главной проблемой, по мнению Стеллы, стала процедура старта. Из-за отказа от MGU-H и новых требований к управлению энергией пилотам приходится за 10 секунд до старта раскручивать турбину, чтобы избежать задержки при разгоне, но при этом не перезаряжать батарею. В ходе тренировочных стартов в последний день тестов несколько гонщиков, включая Оскара Пиастри, не смогли тронуться с места в имитации стартовой процедуры.

«Старт гонки — это то, что требует серьёзного внимания. Нужно убедиться, что процедура позволяет всем машинам подготовить силовую установку к движению. Стартовая решётка — не место для медленно разгоняющихся машин. Это вопрос более важный, чем любые конкурентные интересы. Все команды и ФИА должны сыграть в игру ответственности, когда речь идёт о том, что необходимо для процедуры старта. Я говорю, например, о времени включения огней, о временных промежутках до них. Они должны быть настроены правильно, чтобы гарантировать безопасность.

Это [неверный подход к безопасности] может привести к ситуациям, подобным тем, что случились с Марком Уэббером в Валенсии и Рикардо Патрезе в Португалии, когда машины взлетали в воздух и переворачивались. Мы определённо не хотим видеть такое в Формуле-1», — приводит слова Стеллы издание RacingNews365.