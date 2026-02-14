Алонсо — о Ферстаппене: раньше он выигрывал за счёт прижимной силы, теперь дело в энергии

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прокомментировал недовольство пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена новыми машинами Формулы-1.

«Я понимаю комментарии Макса. Как пилот ты хочешь выигрывать время именно в поворотах, ехать на 5 км/ч быстрее. Но теперь всё диктует то, сколько энергии у тебя останется на следующую прямую. В то же время это Формула-1, так было всегда. Сейчас решающим фактором стала энергия. Год или два назад, когда он выигрывал все гонки, всё решала прижимная сила. Он мог проходить повороты на 280 км/ч, а мы — на 250 км/ч, потому что у нас было меньше прижимной силы. В конце концов, это Формула-1. Мы закрываем визор и едем», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.