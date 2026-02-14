Расселл — о третьем дне тестов: соперники выглядят сильнее, чем в Барселоне

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.

«Мы провели в Бахрейне гораздо более продуктивный день, чем два предыдущих. Это было важно, если учитывать тот объём работы, который мы пропустили в первый и второй дни. Нам удалось поработать как на коротких сериях кругов, так и на длинных отрезках с высоким запасом топлива, завершив утреннюю сессию прохождением полной гоночной дистанции.

На этой неделе у нас были проблемы с надёжностью, и наша скорость оказалась не там, где мы хотели. Сегодня баланс машины был лучше, чем в предыдущие дни, а наш темп оказался приемлемым. Тем не менее очевидно, что наши соперники выглядят гораздо сильнее, чем в Барселоне, и нам предстоит серьёзно поработать, чтобы их нагнать. Мы приложим все усилия в ближайшие дни, перед второй и заключительной предсезонной тренировкой на следующей неделе, чтобы прибавить. Надеемся, нам удастся сократить отставание от соперников перед первой гонкой сезона в Мельбурне», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.