Расселл — о третьем дне тестов: соперники выглядят сильнее, чем в Барселоне

Расселл — о третьем дне тестов: соперники выглядят сильнее, чем в Барселоне
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл подвёл итоги заключительного дня предсезонных тестов в Бахрейне.

Формула-1 2026. Зимние тесты 1, Сахир, Бахрейн
Тесты 13 февраля
13 февраля 2026, пятница. 10:00 МСК
Окончено
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes AMG F1
1:33.669
2
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.249
3
Льюис Хэмилтон
Scuderia Ferrari
+0.540

«Мы провели в Бахрейне гораздо более продуктивный день, чем два предыдущих. Это было важно, если учитывать тот объём работы, который мы пропустили в первый и второй дни. Нам удалось поработать как на коротких сериях кругов, так и на длинных отрезках с высоким запасом топлива, завершив утреннюю сессию прохождением полной гоночной дистанции.

На этой неделе у нас были проблемы с надёжностью, и наша скорость оказалась не там, где мы хотели. Сегодня баланс машины был лучше, чем в предыдущие дни, а наш темп оказался приемлемым. Тем не менее очевидно, что наши соперники выглядят гораздо сильнее, чем в Барселоне, и нам предстоит серьёзно поработать, чтобы их нагнать. Мы приложим все усилия в ближайшие дни, перед второй и заключительной предсезонной тренировкой на следующей неделе, чтобы прибавить. Надеемся, нам удастся сократить отставание от соперников перед первой гонкой сезона в Мельбурне», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

