Главный инженер «Мерседеса» поделился впечатлениями от третьего дня тестов Ф-1 в Бахрейне

Главный инженер «Мерседеса» поделился впечатлениями от третьего дня тестов Ф-1 в Бахрейне
Главный инженер «Мерседеса» Эндрю Шовлин подвёл итоги третьего дня первой части предсезонных тестов в Бахрейне и рассказал о планах на вторую неделю.

«Сегодня у нас был самый продуктивный день первой серии тестов, но мы всё равно провели в гараже гораздо больше времени, чем хотелось бы. Нам не удалось достичь всего запланированного в ходе этой тренировочной сессии, и значительный объём работы теперь переносится на следующую неделю, на вторые и заключительные предсезонные тесты. Это досадно, но такова неотъемлемая часть тестовых заездов; важно встретить эти вызовы лицом к лицу ещё до официального старта сезона.

Что касается темпа, сегодня мы достигли устойчивого прогресса, однако на трассе в Бахрейне найти «золотую середину» в настройках W17 оказалось сложнее, чем в Барселоне. У нас есть достойная база для работы на следующей неделе, но очевидно, что некоторые из наших соперников, прошедшие первую серию тестов более гладко, находятся в лучшем положении, чем мы, и нам предстоит приложить усилия, чтобы их догнать. Надеемся, мы сможем начать решать эту задачу уже на второй неделе тестов», — приводит слова Шовлина пресс-служба «Мерседеса».

